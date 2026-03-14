EN VIVO Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs Millonarios - minuto a minuto y goles - fecha 11

Millonarios visita este sábado 14 de marzo en el estadio de La Independencia de Tunja a Boyacá Chicó en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay.

El equipo 'embajador' afronta el compromiso tras una seguidilla de buenos resultados, teniendo en cuenta que superó a Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay y a Atlético Nacional en la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

La única ausencia de Millonarios es la del mediocampista Rodrigo Ureña, quien no hizo parte de la convocatoria.

Por otro lado, Boyacá Chicó tratará de sumar para alejarse de las últimas posiciones del campeonato.

Los ajedrezados están en el puesto 18 con solo cuatro unidades.

El equipo boyacense cuenta con una victoria, un empate y una derrota.

Boyacá Chicó Vs Millonarios EN VIVO Liga BetPlay: fecha, hora y cómo VER

El partido entre Boyacá Chicó contra Millonarios por la fecha 11 de la Liga BetPlay se juega este sábado 14 de marzo a partir de las 6:20 de la tarde.

El compromiso se puede ver EN VIVO por Win Sports + y también cuenta con transmisión de Deportes RCN y LA FM.