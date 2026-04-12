La jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año 2026 sigue su curso normal. En el estadio Departamental Américo Montanini, Atlético Bucaramanga recibe al Boyacá Chicó.



El equipo 'leopardo' está obligado a obtener la victoria ante su gente, esto porque todavía tiene una leve posibilidad de clasificar a la siguiente ronda del certamen. La tarea no será fácil, pero tampoco será imposible.



Eso sí, para que Atlético Bucaramanga logre alcanzar la victoria, el nivel de juego debe aumentar de manera considerable. Si el conjunto de Santander logra superar a su rival en nivel de juego, es muy probable que saque los tres puntos.



Ahora, Boyacá Chicó, aunque desde hace varios partidos está sin la posibilidad de clasificar a la ronda final de la liga colombiana del primer semestre del año, tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posibles por el tema de la tabla del descenso.

No se pueden cometer errores

Se espera un encuentro apretado de inicio a fin. Lo más seguro es que el equipo que menos errores cometa se terminará llevando los tres puntos. Habrá que esperar para conocer qué club se lleva el triunfo.



La pelota va a rodar a las 6:20 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports y Win Sports +. Todos los detalles también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.







