Atlético Bucaramanga enfrenta este sábado uno de los partidos más importantes del semestre cuando reciba a Jaguares en condición de local, en un duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo leopardo llega con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por ingresar al grupo de los ocho y no depender de otros resultados en la recta final del campeonato.

Bucaramanga presentó una convocatoria de 19 jugadores de experiencia: enfrenta a Jaguares

Para este encuentro, Bucaramanga presentó una convocatoria de 19 jugadores encabezada por nombres de experiencia como Fabián Sambueza, Freddy Hinestroza, Jefferson Mena y Kevin Londoño. También aparecen alternativas ofensivas importantes como Brandon Caicedo, Emerson Batalla y Jhon Freddy Salazar, futbolistas llamados a marcar diferencia en el último tercio de cancha.

En defensa, la presencia de Martín Rea e Israel Alba busca darle solidez a una zona que ha tenido altibajos durante la temporada. En el arco, Luis Vásquez aparece como una de las cartas de confianza para custodiar la portería auriverde.

EN VIVO Liga Betplay: Bucaramanga vs. Jaguares - minuto a minuto y goles - fecha 18

Atlético Bucaramanga llega golpeado tras caer 2-0 como visitante frente a Atlético Nacional en la última jornada de la Liga BetPlay. En un partido abierto, el conjunto leopardo generó opciones, pero los antioqueños fueron mucho más contundentes y aprovecharon los espacios concedidos en defensa. Precisamente, la falta de eficacia en ataque y las desatenciones defensivas aparecen como los principales aspectos por corregir para el cuadro santandereano de cara al cierre del campeonato.

Por su parte, Jaguares también arriba con necesidad de reaccionar luego de perder 3-2 en casa frente a Deportivo Pasto. El equipo cordobés no atraviesa su mejor momento y busca reencontrarse con los buenos resultados. Su última victoria fue ante Millonarios, por la fecha 15, con marcador de 1-0.