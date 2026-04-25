EN VIVO Liga Betplay: Cali vs. América, minuto a minuto y goles - fecha 18

Deportivo Cali y América se enfrentan este sábado 25 de abril en el estadio de Palmaseca en una nueva edición del clásico del Valle del Cauca, que en esta oportunidad es válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

Deportivo Cali se juega su futuro

Deportivo Cali afronta el clásico con el objetivo de conseguir una victoria para seguir con opciones de meterse al grupo de los ocho.

Antes del compromiso, los azucareros están en la posición 11 con 23 puntos y en caso de ganar podrían aspirar a un lugar en el grupo de clasificados.

Los dirigidos por Rafael Dudamel llegan al encuentro, después de caer en la fecha anterior ante Boyacá Chicó.

América quiere asegurar la clasificación

América de Cali vive una realidad distinta a su tradicional rival. Los escarlatas registran 30 puntos y tienen casi confirmado su lugar en los playoffs.

Los dirigidos por David González se aseguraron en el grupo de los ocho, después de superar en partido aplazado a Fortaleza.

América, además, podría aspirar al segundo lugar en caso de ganar sus dos últimas fechas.

Cali Vs América: hora y cómo VER EN VIVO el clásico de la Liga BetPlay

El clásico entre Cali contra América se disputa este sábado 25 de abril a partir de las 6:10 de la tarde en el estadio de Palmaseca.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también cuenta con transmisión de LA Fm y Deportes RCN.