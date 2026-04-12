EN VIVO Liga BetPlay: Cali vs. Llaneros - minuto a minuto y goles - fecha 9

Este domingo 12 de abril está lleno de emociones en el balompié profesional colombiano. En un partido correspondiente a la jornada número 9 de la liga, que en su momento fue aplazado, en el Valle del Cauca rodará la pelota.



Deportivo Cali, en Palmaseca, tendrá la tarea de recibir a Llaneros FC de Villavicencio. La recta final del certamen ya está encaminada y ambos clubes tienen que hacer todo lo posible para conseguir la victoria.



El equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel está ubicado en la casilla séptima de la tabla de posiciones con 22 puntos, mientras que los entrenados por José Luis García están en el puesto once con 20 unidades.



Una victoria del equipo de la capital del Valle del Cauca lo acercaría a la clasificación a las finales de la liga colombiana. Si Llaneros termina alcanzando el triunfo, superaría en puntos a su rival y encaminaría los últimos duelos del todos contra todos con la ilusión de avanzar de ronda.

¿Habrá varios goles?

Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin, con muchas emociones, esto teniendo en cuenta que los dos clubes tienen que salir al terreno con la plena actitud de lograr la victoria.



El partido comenzará a las 4:10 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de Win Sports +. Todos los detalles también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

