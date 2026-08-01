Este sábado 1 de agosto, se llevará a cabo cuatro partidos de la segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año. El primero de ellos será el Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas.



Águilas Doradas ganó en su debut en el torneo y espera ir por otra victoria. La escuadra volcánica, por su lado, perdió en la primera fecha y está obligada a empezar a sumar para luchar por la clasificación a las finales.

Al ser local el Deportivo Pasto, el partido se va a llevar a cabo en el estadio Departamental La Libertad. Se espera que una buena cantidad de hinchas lleguen al escenario deportivo.



La pelota rodará a partir de las 2:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal del canal Win Sports +. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

¿Qué equipo se quedará con el duelo?

En el papel, se espera un compromiso bastante parejo, aunque eso sí, por la localía, el Deportivo Pasto saca un pequeño plus en favoritismo para llevarse el resultado. Se aguardan mínimo dos goles.



