Este viernes 3 de abril, Fortaleza e Internacional de Bogotá se van a ver las caras por la jornada número 15 de la liga colombiana del primer semestre del año. Por la necesidad de puntos de ambos equipos, se espera un encuentro abierto de inicio a fin.



Fortaleza oficiará como local en este encuentro. Esta escuadra está ubicada en la casilla número quince con 15 unidades y espera hacerse fuerte para poder obtener los tres puntos y seguir sumando en la tabla de posiciones.



Por su parte, Internacional de Bogotá se encuentra octavo y con serias posibilidades de clasificar a la ronda final del torneo cafetero. Tiene 21 puntos y una victoria lo acercaría más para cumplir el objetivo.

Hora y canal

El compromiso, en el estadio Metropolitano de Techo, que se espera cuente con una buena presencia de hinchas, empezará a las 6:20 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de Win Sports, Win Sports + y Deportes RCN Online.

Intereses de otros clubes

Equipos como Llaneros FC, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe de Bogotá y Deportivo Independiente Medellín esperan la derrota de Inter o, de ser el caso, que solo empate, esto por la carrera en busca de la clasificación.



Ambas escuadras, seguramente, saltarán al terreno de juego con sus mejores hombres. Será un duelo táctico interesante. Es probable que el equipo que salga vencedor sea el que menores errores cometa.











