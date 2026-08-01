EN VIVO Liga BetPlay: Independiente Medellín vs. Deportivo Cali - minuto a minuto y goles

Independiente Medellín afrontará este sábado un nuevo desafío en la Liga BetPlay. El conjunto antioqueño recibirá al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot, desde las 6:10 p. m., con la necesidad de sumar una victoria y continuar construyendo el proyecto liderado por Amaranto Perea.

El partido llega en un momento particular para el DIM. Durante el primer semestre, el equipo disputó 32 partidos entre enero y junio, incluyendo su participación en las fases previas de la Copa Libertadores y las competencias locales.

El desgaste del calendario terminó evidenciando las limitaciones de una plantilla que tuvo que afrontar varios compromisos en poco tiempo.

Para este segundo semestre, el club tuvo diez salidas: Nezareth Segura, Dávinson Estupiñán, Daniel Londoño, Iker Blanco, Francisco Chaverra, Léyser Chaverra, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta y Francisco Fydriszewski. Cuatro de ellos eran habituales titulares.

La dirigencia respondió con seis incorporaciones: Juan José Córdoba, Carlos Lucumí, Alfonso Simarra, Jeison Medina, Agustín Martegani y Joaquín Varela. Cuatro de estos refuerzos ya han sido titulares en los tres partidos dirigidos por Perea, mientras los restantes esperan su oportunidad.

El propio entrenador reconoció, después de la eliminación ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, que cuenta con una nómina corta. Además, desde su presentación había advertido la necesidad de sumar al menos un jugador para el lateral izquierdo, posición en la que pretendía contar con un relevo para Frank Fabra, quien todavía no ha debutado.

DIM vs. Deportivo Cali: Amaranto Perea afronta un nuevo reto con una nómina limitada

La plantilla del DIM está valorada en aproximadamente 12 millones de euros, según Transfermarkt, y solo dos jugadores superan el millón de euros de cotización: Halam Loboa, tasado en 1,8 millones, y Kevin Mantilla, con un valor estimado de 1,2 millones. Loboa, sin embargo, no estará ante Cali debido al fallecimiento de su abuela.

La eliminación internacional también representa una oportunidad para Perea. Sin Copa Sudamericana, el DIM podrá concentrar sus esfuerzos en la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

El duelo ante Deportivo Cali, además, marcará el último partido de local a puerta cerrada por la sanción impuesta tras los incidentes ocurridos en los compromisos contra Flamengo y Águilas Doradas. El Medellín buscará cerrar este ciclo con una victoria antes del esperado regreso de sus hinchas al Atanasio Girardot.