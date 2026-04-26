EN VIVO Liga Betplay: Inter de Bogotá vs. Chicó - minuto a minuto y goles

En las horas de la noche de este domingo 26 de abril, se van a enfrentar Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó en un compromiso que acaparará la atención de miles de hinchas del fútbol profesional colombiano.



El duelo corresponde a la jornada número 18 de la liga colombiana del primer semestre del año. Como bien se puede notar, la fase del todos contra todos está muy cerca de llegar a su fin.



Muchos aficionados estarán atentos al cotejo porque a equipos como Independiente Santa Fe de Bogotá, Millonarios FC, Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali no les sirve que Inter Bogotá se lleve el triunfo.



Si el conjunto capitalino vence a su rival, llegará a 28 puntos, superará en la tabla de posiciones a los clubes en cuestión, estará más cerca de la clasificación a los cuartos de final y sumará 28 puntos.



El cotejo comenzará a las 8:20 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports +. Todos los detalles del juego también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



