EN VIVO Liga BetPlay: Internacional de Bogotá vs Junior - minuto a minuto y goles - fecha 14

Junior de Barranquilla visita este domingo 29 de marzo a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo en partido válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay.
Junior quiere seguir en los ocho
Junior afronta el compromiso con la intención de sumar una nueva victoria y afianzarse dentro del grupo de los ocho.
Los barranquillero llegaron a 22 unidades, luego de haber superado como local a Atlético Bucaramanga.
El entrenador Alfredo Arias no podrá contar con Guillermo Celis, Yimmi Chará, Guillermo Paiva y Carlos Bacca.
Internacional de Bogotá quiere reaccionar
Por el lado de Internacional de Bogotá, el equipo capitalino quiere volver al triunfo, ya que no suma de a tres puntos desde hace cinco compromisos.
Los capitalinos contabilizan cuatro empates y una derrota desde que vencieron a Millonarios en la fecha 8.