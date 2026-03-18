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EN VIVO Liga BetPlay: Internacional de Bogotá Vs Pereira - minuto a minuto y goles - fecha 12

Internacional de Bogotá busca su sexta victoria, mientras que Pereira aún no gana en el certamen.
Daniel Zabala
Internacional de Bogotá Vs Pereira EN VIVO
Internacional de Bogotá Vs Pereira EN VIVO // Deportes RCN y Peslogos
Liga Betplay 2026
Apertura - Fecha 12
Inter Bogotá Inter Bogotá
Programado
Deportivo Pereira Deportivo Pereira
Estadísticas del partido

Internacional de Bogotá recibe este miércoles 18 de marzo a Deportivo Pereira en el estadio Metropolitano de Techo en partido válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay.


El equipo bogotano afronta el compromiso con el objetivo de conseguir su sexta victoria en el certamen. Actualmente, Internacional registra tres jornadas sin ganar, ya que ha empatado con Águilas Doradas, Llaneros y Atlético Bucaramanga.

Por otro lado, Deportivo Pereira intentará sacudirse de los malos resultados y poder celebrar su primer triunfo en la Liga BetPlay.

El conjunto matecaña está en la última posición del certamen con cuatro puntos, luego de cuatro empates y seis derrotas.

EN VIVO Liga BetPlay: Internacional de Bogotá Vs Pereira - minuto a minuto y goles - fecha 12

El partido entre Internacional de Bogotá contra Deportivo Pereira se juega este miércoles 18 de marzo a partir de las 6:20 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports+.

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