Internacional de Bogotá y Alianza Valledupar se enfrentan este domingo 12 de abril, a partir de las 8:30 p.m., en el estadio Metropolitano de Techo, en un duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I que resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato.

Inter se aleja de los ocho: el objetivo de Alianza está en la tabla de reclasificación

El conjunto capitalino llega con la necesidad urgente de sumar de a tres para sostenerse dentro del grupo de los ocho. Tras un inicio prometedor, en el que incluso se ubicó en los primeros puestos, la irregularidad ha golpeado al equipo dirigido por Ricardo Valiño, que ahora ocupa la novena casilla con 22 puntos. La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que acumula siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, una racha que ha puesto en riesgo su clasificación a la fase final.

Para este compromiso, Internacional apostará por lo mejor de su nómina, con referentes como Wuílker Faríñez, Ian Poveda, Fabricio Sanguinetti y Facundo Boné, en busca de recuperar la solidez y volver al triunfo en un momento clave del torneo.

En contraste, Alianza Valledupar afronta el compromiso sin opciones reales de ingresar a la ‘fiesta’ de los ocho. El equipo vallenato es 17° con 15 puntos y, aunque aún tiene partidos por disputar, sus posibilidades matemáticas son mínimas. Sin embargo, el objetivo pasa ahora por sumar la mayor cantidad de unidades posibles pensando en la tabla de reclasificación y en la lucha por evitar el descenso.

EN VIVO Liga BetPlay: Internacional de Bogotá vs. Alianza - minuto a minuto y goles - fecha 16

El equipo dirigido por Camilo Ayala, quien asumió tras la salida de Hubert Bodhert, viene de un triunfo revitalizante frente a Deportivo Pereira, resultado que le permitió cortar una mala racha y recuperar algo de confianza. Además, contará nuevamente con Jair Castillo, quien regresa tras cumplir una fecha de sanción.

Con realidades distintas, pero necesidades claras, el duelo en Techo promete intensidad: Internacional juega por mantenerse en los ocho, mientras Alianza busca dignificar su campaña y asegurar puntos clave para su futuro.