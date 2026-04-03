Por la jornada número 15 de la primera división del fútbol profesional colombiano, Junior de Barranquilla recibirá al Deportivo Cali en un cotejo que promete emociones y goles de principio a fin.



Ambos equipos tienen la necesidad de ganar, esto con el fin de clasificar lo más pronto posible a la siguiente ronda del torneo. Será un compromiso en el que los errores cometidos podrían salir muy caros.

Junior está entre los ocho

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias está ubicado en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 25 puntos. Un triunfo sería vital para tomar la recta final de la liga con una mayor tranquilidad.



Por su parte, el conjunto de la capital del Valle del Cauca, entrenado por el venezolano Rafael Dudamel, está en la casilla once con 19 unidades. La victoria caería más que bien en las arcas 'azucareras'.

Hora y canal

Este vital encuentro tendrá su inicio a las 8:30 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la pantalla de Win Sports + y Deportes RCN Online. Seguramente, una gran cantidad de hinchas neutrales estarán muy atentos al duelo.



La liga colombiana del primer semestre del año está entrando en su recta final y los diferentes clubes hacen todo lo necesario por sumar y sumar puntos para estar en la fiesta de la estrella de mitad de año.



