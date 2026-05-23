EN VIVO Liga Betplay: Junior vs Santa Fe - minuto a minuto y goles - semifinal (Vuelta)

Llegó la hora decisiva. Junior y Santa Fe se enfrentan este sábado (8:30 p.m.) en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga I-2026, en un choque que promete intensidad, historia y emociones al límite por un cupo en la gran final del fútbol colombiano.

El equipo rojiblanco, dirigido por su cuerpo técnico, afronta el compromiso con la ventaja anímica de haber sacado un valioso empate en el juego de ida disputado en Bogotá. Ahora, con su gente como respaldo, el conjunto barranquillero busca dar el paso definitivo hacia una nueva final, en una temporada donde ha mostrado altibajos pero también carácter competitivo en los momentos clave.

En el frente de ataque, todas las miradas están puestas en Luis Fernando Muriel, goleador del equipo y pieza determinante en la estructura ofensiva del Junior. Su capacidad de definición y experiencia internacional lo convierten en la gran carta para desequilibrar el compromiso en una instancia de máxima exigencia.

La serie va igualada: Junior 1-1 Santa Fe

Independiente Santa Fe llega con la firme intención de quedarse con la serie, liderado por su referente ofensivo Hugo Rodallega, quien ha sido fundamental en la campaña cardenal y mantiene intacta la ilusión de llevar al equipo bogotano a una nueva final.

Además, el historial reciente añade tensión al duelo: Junior acumula siete fechas sin perder en la Liga, mientras Santa Fe llega con ocho partidos invicto. Sin embargo, los cardenales cargan con una estadística preocupante: llevan cuatro años sin vencer al conjunto rojiblanco en condición de visitante.

El encuentro será transmitido por Win Sports y Win+ y promete ser un choque cerrado, donde los detalles, la jerarquía y la eficacia en las áreas pueden definir al primer finalista del campeonato colombiano.