Llaneros recibe este martes 17 de marzo a Cúcuta Deportivo en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio en partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El equipo de Villavicencio afronta el compromiso con el objetivo de sumar un nuevo triunfo en el certamen para mantener las opciones de meterse al grupo de los ocho.

Llaneros se ubica en la 12 con 14 unidades. En la anterior fecha, el cuadro del Meta perdió como visitante ante Atlético Nacional.

Por otro lado, Cúcuta visita a Llaneros con la obligación de sumar, teniendo en cuenta el bajo rendimiento demostrado en el semestre.

Los motilones son 18 con solo seis puntos y además están en el último lugar en la tabla del descenso.

En su más reciente encuentro, Cúcuta Deportivo perdió como local con Deportivo Cali.

EN VIVO Liga BetPlay: Llaneros vs Cúcuta Deportivo - minuto a minuto y goles - fecha 12

El partido entre Llaneros contra Cúcuta Deportivo por la fecha 12 de la Liga BetPlay se juega este martes 17 de marzo a partir de las 4:10 de la tarde en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio.

El compromiso se puede VER EN VIVO por Win Sports+