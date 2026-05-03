EN VIVO Liga BetPlay: Medellín vs Águilas - minuto a minuto y goles - fecha 19

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo 3 de mayo en el estadio Atanasio Girardot a Águilas Doradas en partido clave de la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Medellín busca la clasificación

Medellín afronta el compromiso con el objetivo de sumar una victoria para aspirar a uno de los lugares de clasificación a los playoffs.

Antes de la fecha, los antioqueños se ubican en la décima posición con 26 puntos.

Para clasificar, Medellín tendrá que ganar y esperar que Santa Fe, Millonarios y Cali pierdan.

Águilas sin opción

Águilas Doradas se despide de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay con el objetivo de sumar una victoria, que le servirá para ubicarse en la tabla de la reclasificación, ya que no cuenta con opciones de entrar a los playoffs.

Medellín Vs Águilas: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Medellín contra Águilas por la fecha 19 de la Liga BetPlay se puede VER EN VIVO este domingo 3 de mayo por la señal de Win Sports a partir de las 3:30 de la tarde.

El compromiso también contará con transmisión ONLINE de DeportesRCN.