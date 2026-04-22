EN VIVO Liga BetPlay: Medellín vs. Chicó - minuto a minuto y goles

Este miércoles 22 de abril habrá acción de la primera división del fútbol profesional colombiano, en las horas de la noche, en territorio antioqueño. Los hinchas del ‘poderoso de la montaña’ estarán muy atentos.



Deportivo Independiente Medellín se verá las caras con Boyacá Chicó por la jornada número 10, que había sido aplazada, de la liga colombiana del primer semestre del año. El equipo de Tunja piensa en la tabla del descenso.





Por su parte, el conjunto rojo sí piensa y sueña con la clasificación a los cuartos de final del certamen. Independiente Medellín está obligado a vencer a su rival para seguir peleando por un cupo en las finales.



Cabe mencionar que la escuadra de la ciudad de la eterna primavera llegará a este importante compromiso con el despido del director técnico Alejandro Restrepo. De manera interina, entrenará al plantel Sebastián Botero.

¿Dim reaccionará bien?

Habrá que esperar para conocer cómo reaccionarán los jugadores del ‘poderoso de la montaña’ a la salida de Restrepo. Hay quienes ven la salida del DT de manera positiva, pero otros no.



El crucial partido empezará sobre las 6:20 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de Win Sports y Win Sports +. Los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



