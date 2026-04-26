EN VIVO Liga Betplay: Medellín vs. Fortaleza, minuto a minuto y goles - fecha 18

Deportivo Independiente Medellín se juega su futuro en la Liga BetPlay este sábado 25 de abril recibiendo en el estadio Atanasio Girardot a Fortaleza en partido válido por la fecha 18.

El equipo poderoso afronta el compromiso con el objetivo de sumar una victorias para meterse al grupo de los ocho.

Medellín y una victoria obligada

Antes del encuentro, Deportivo Independiente Medellín se ubica en la posición 12 con 23 puntos. En caso de ganar, el conjunto antioqueño daría un salto importante en la tabla, ya que se podría meter al grupo de los ocho, teniendo en cuenta que superaría a Internacional de Bogotá y a Millonarios.

De esta manera, el cuadro poderoso daría un paso clave en el objetivo, ya que en la última fecha cerrará la fase todos contra todos como local contra Águilas Doradas.

Fortaleza, a sumar

Por otro lado, Fortaleza, sin opciones de meterse a los ocho, tratará de sumar para ubicarse en la tabla de la reclasificación.

Adicionalmente, los bogotanos intentarán alejarse de los puestos de descenso.

Medellín Vs Fortaleza: hora y cómo VER EN VIVO la fecha 18 de la Liga BetPlay

El partido entre Medellín contra Fortaleza se disputa este sábado 24 de abril a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también tendrá transmisión ONLINE por Deportes RCN y La Fm.