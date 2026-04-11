En las horas de la noche de este sábado 11 de abril, se va a llevar a cabo uno de los grandes clásicos del fútbol profesional colombiano, que acaparará la atención de miles de hinchas del deporte rey en territorio cafetero.



Deportivo Independiente Medellín se va a ver las caras con su rival de patio, Atlético Nacional. El compromiso corresponde a la jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año.



En el papel, oficiará como local el 'poderoso de la montaña', por lo que se espera una gran presencia, en el estadio Atanasio Girardot, de aficionados rojos. Cabe mencionar que habrá hinchada visitante.

Así están en la tabla

Atlético Nacional está ubicado en la casilla primera de la tabla de posiciones del torneo con 34 puntos. Por su parte, Deportivo Independiente Medellín está en el puesto catorce con apenas 17 unidades.



El nivel de los equipos, a pesar de la diferencia tan grande en puntos, es similar. El conjunto verde y blanco todavía no puede dar un salto de calidad en juego y el 'poderoso', de a poco, crece más y más.



El partido, que se espera esté entretenido de inicio a fin, empezará a las 8:20 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de Win Sports +. Todos los detalles se podrán seguir en Deportes RCN Online.











