Este domingo 12 de abril se llevará a cabo uno de los compromisos más emocionantes e importantes de la primera división del fútbol profesional colombiano. Se trata del clásico capitalino.



Por el partido correspondiente a la jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año, Millonarios FC se tendrá que ver las caras con Independiente Santa Fe. Es un duelo en el que ambos equipos tienen que salir a ganar.



El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos está ubicado en la casilla décima de la tabla de posiciones con 21 puntos. Por su parte, los entrenados por el uruguayo Pablo Repetto están en el puesto trece con 19 unidades.

Empate y derrota en Copas

Ambas escuadras llegan a este cotejo sin sumar de forma positiva en torneos internacionales. Por la Copa Libertadores de América, Santa Fe empató 1 a 1 de local con Peñarol de Uruguay.



Por su lado, Millonarios FC, en condición de visitante, perdió 2 goles a 0 con O'Higgins de Chile por el inicio de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. En comparación, el 'cardenal' dejó una mejor cara en su anterior cotejo.



El partido, que acaparará la mirada de muchos amantes del deporte rey en Colombia, se podrá ver en vivo a través de Win Sports +. La pelota rodará a las 2:00 p. m., hora cafetera, y todos los detalles se podrán seguir también en Deportes RCN Online.



