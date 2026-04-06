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EN VIVO Liga Betplay: Nacional vs Jaguares - minuto a minuto y goles - fecha 2

Así podrá ver en vivo el partido entre Nacional vs Jaguares por la fecha pendiente de la Liga Betplay.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Nacional vs Jaguares en vivo por la fecha 2 de la Liga Betplay
Nacional vs Jaguares en vivo por la fecha 2 de la Liga Betplay

Atlético Nacional regresa a la acción en la Liga Betplay y lo hará para irse acomodando al calendario deportivo, llegando a cumplir con la respectiva fecha 2 que todavía tenía pendiente y en donde se enfrentará a Jaguares de Montería.

Este compromiso se llevará a cabo el lunes 6 de abril, en el Estadio Atanasio Girardot, un duelo en donde ambas escuadras llegan con la obligación de sumar de a tres unidades, aunque con objetivos diferentes, ya que Nacional buscará consolidarse en el liderato de la tabla de posiciones y escalar en la reclasificación, mientras que Jaguares quiere ganar para alejarse de la zona del descenso.

Nacional vs Jaguares: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 4 de abril

El partido Nacional vs Jaguares por la fecha 2 de la Liga BetPlay se disputará este lunes 6 de abril a partir de las 20:10 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:10

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:10

Bolivia y Venezuela: 21:10

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¿Cómo llegan ubicados Nacional y Jaguares en la tabla de posiciones?

A pesar del irregular rendimiento que ha tenido el 'verde paisa' en las últimas fechas de la competencia local, se encuentra ubicado en la primera casilla con 31 puntos y ya ha logrado sacarle una ventaja significativa a su principal perseguidor, Deportivo Pasto, el cual es segundo con 28 unidades.

Mientras que el equipo que ahora comanda Hubert Bodhert, llega con la frente en alto tras derrotar a Millonarios y lo hace ubicado en la casilla 18 con 14 unidades.

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