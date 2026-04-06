EN VIVO Liga Betplay: Nacional vs Jaguares - minuto a minuto y goles - fecha 2

Atlético Nacional regresa a la acción en la Liga Betplay y lo hará para irse acomodando al calendario deportivo, llegando a cumplir con la respectiva fecha 2 que todavía tenía pendiente y en donde se enfrentará a Jaguares de Montería.

Este compromiso se llevará a cabo el lunes 6 de abril, en el Estadio Atanasio Girardot, un duelo en donde ambas escuadras llegan con la obligación de sumar de a tres unidades, aunque con objetivos diferentes, ya que Nacional buscará consolidarse en el liderato de la tabla de posiciones y escalar en la reclasificación, mientras que Jaguares quiere ganar para alejarse de la zona del descenso.

Nacional vs Jaguares: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 4 de abril

El partido Nacional vs Jaguares por la fecha 2 de la Liga BetPlay se disputará este lunes 6 de abril a partir de las 20:10 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:10

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:10

Bolivia y Venezuela: 21:10

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¿Cómo llegan ubicados Nacional y Jaguares en la tabla de posiciones?

A pesar del irregular rendimiento que ha tenido el 'verde paisa' en las últimas fechas de la competencia local, se encuentra ubicado en la primera casilla con 31 puntos y ya ha logrado sacarle una ventaja significativa a su principal perseguidor, Deportivo Pasto, el cual es segundo con 28 unidades.

Mientras que el equipo que ahora comanda Hubert Bodhert, llega con la frente en alto tras derrotar a Millonarios y lo hace ubicado en la casilla 18 con 14 unidades.