Este domingo 10 de mayo sigue la acción de los partidos de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. El sábado 9 se llevaron a cabo tres de los cuatro compromisos.



La cita de esta tarde-noche tendrá como protagonistas al Junior de Barranquilla y al Once Caldas de Manizales. El cotejo se va a realizar en el estadio Palogrande, que se espera cuente con una buena presencia de hinchas.

El equipo favorito para llevarse el triunfo en la ida es el conjunto que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, esto, sobre todo, por la amplia plantilla que tiene. Sin embargo, por su nivel de juego actual deja muchas dudas.



Por eso, la escuadra en la que milita Dayro Mauricio Moreno Galindo espera sacar ventaja de local para, en territorio tiburón, poder dar el golpe sobre la mesa y meterse en las semifinales del torneo.

¿Cuánto quedará el juego?

Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin. Hasta el momento, ningún partido de los cuartos de final del certamen ha terminado sin goles y Junior y Once Caldas no pueden defraudar con ello.



La pelota rodará a las 6:10 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports +. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



