EN VIVO Liga BetPlay: Once Caldas Vs. Medellín - minuto a minuto y goles - fecha 15

Once Caldas recibe este jueves 2 de abril en el estadio Palogrande de Manizales a Deportivo Independiente Medellín en partido clave de la fecha 15 en la Liga BetPlay.

Once Caldas quiere asegurar su lugar

Once Caldas afronta el compromiso con el objetivo de hacer respetar su condición de local y asegurar su lugar en el grupo de los ocho.

El equipo de Manizales es es sexto con 24 puntos.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera llegan al encuentro, después de haber empatado en la jornada anterior con Llaneros.

Medellín sueña con clasificar

Por otro lado, Deportivo Independiente Medellín quiere mantener vivas sus posibilidades de meterse al grupo de los ocho.

Los antioqueños son 14 con 16 unidades.

En la jornada anterior, los dirigidos por Alejandro Restrepo lograron un agónico triunfo como local sobre América.

Once Caldas Vs Medellín: hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay

El partido entre Once Caldas contra Medellín por la fecha 15 de la Liga BetPlay se disputa este jueves 2 de abril a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports +.