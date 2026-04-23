EN VIVO Liga BetPlay: Pasto vs Santa Fe - minuto a minuto y goles - fecha 18

El estadio Departamental Libertad será el escenario del duelo entre Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe, este jueves 23 de abril, en un partido clave por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I. Se trata de un enfrentamiento con implicaciones directas tanto en la parte alta como en la zona de clasificación a los playoffs.

El conjunto nariñense llega en la segunda posición con 34 puntos y con el objetivo claro de asegurar la llamada “ventaja deportiva”. Una victoria le permitiría acercarse a ese propósito, que consiste en definir como local las series de cuartos y semifinales, un factor que suele ser determinante en instancias definitivas.

Por su parte, Santa Fe afronta el compromiso desde la octava casilla con 23 unidades, obligado a sumar de a tres para mantenerse dentro del grupo de los ocho. El equipo bogotano sabe que un resultado adverso lo dejaría dependiendo de otros marcadores en la última jornada del todos contra todos.

Históricamente, los duelos entre Pasto y Santa Fe en el Libertad han ofrecido partidos intensos y bien disputados, por lo que se espera un compromiso de alto nivel competitivo. Con objetivos distintos pero urgencias similares, ambos equipos saldrán a buscar un resultado que los acerque a sus metas en la recta final del campeonato.

Pasto vs Santa Fe: cómo VER EN VIVO HOY jueves 23 de abril

El partido Pasto vs Santa Fe por la fecha 18 de la Liga BetPlay se disputará este jueves 23 de abril a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y también transmitirá Fútbol RCN en su canal de YouTube; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

España: 00:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 17:00