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EN VIVO Liga Betplay: Pasto vs. Tolima - minuto a minuto y goles - Cuartos de final

Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin.
Carlos Cañas
Pasto vs. Tolima.
Pasto vs. Tolima. // Archivo particular.
Liga Betplay 2026 Apertura
Cuartos de Final - vuelta
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Estadísticas del partido

En las horas de la tarde-noche de este miércoles 12 de mayo continúan las emociones de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.

En el estadio Departamental Libertad, que tiene capacidad para 28 mil espectadores, se van a ver las caras Deportivo Pasto y Deportes Tolima. Se espera que el escenario esté a reventar.

El partido de ida, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, terminó por la mínima diferencia a favor del equipo que es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​. Por el momento, el pijao está avanzando a la semifinal.

En aquel cotejo, el delantero Luis Fernando Sandoval marcó el único tanto del cotejo. Deportes Tolima hará todo lo posible para defender la diferencia y clasificar a la siguiente ronda del torneo.

Pasto va abajo en el global

Por su parte, los entrenados por el español Matías Jonathan Risueño Luján, ante su gente, esperan empatar el marcador global y darle vuelta al mismo. Habrá que esperar para conocer qué termina sucediendo.

La pelota rodará a partir de las 6:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports +. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

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