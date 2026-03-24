EN VIVO Liga BetPlay: Pereira vs Cúcuta - minuto a minuto y goles - fecha 13

Deportivo Pereira recibe este martes 24 de marzo en el Estadio Santiago de las Atalayas a Cúcuta Deportivo en partido válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

El cuelo entre matecañas y motilones será determinante por los últimos puestos del certamen, ya que ambos equipos han tenido un mal rendimiento en el primer semestre de 2026.

Actualmente, Deportivo Pereira es último de la Liga BetPlay al no haber conseguido ninguna victoria, cinco empates y seis derrotas.

Por otro lado, Cúcuta Deportivo se ubica en la posición 19 con un triunfo, cuatro empates y siete derrotas.

Deportivo Pereira Vs Cúcuta Deportivo EN VIVO: hora y cómo VER la Liga BetPlay

El partido entre Deportivo Pereira contra Cúcuta Deportivo se juega este martes 24 de marzo a partir de las 3:30 de la tarde.

El duelo se puede ver en vivo por Win Sports +.