Atlético Nacional enfrentará este sábado a Deportivo Pereira en Yopal, desde las 4:00 p. m., por la fecha 18 de la Liga BetPlay, en un compromiso que encuentra al cuadro verdolaga con el primer lugar ya asegurado en la fase de todos contra todos.

EN VIVO Liga Betplay: Pereira vs. Nacional: minuto a minuto y goles - fecha 18

Con la clasificación sellada y la ventaja suficiente para terminar como líder, Nacional encara una nueva prueba pensando en llegar en plenitud a los cuadrangulares semifinales.

El entrenador Diego Arias fue claro al señalar que el objetivo inmediato sigue siendo sostener el nivel mostrado durante el semestre. “Lo más importante es presentar un equipo competitivo”, expresó el estratega, quien además analiza posibles variantes en la nómina debido al desgaste acumulado y las condiciones especiales del escenario.

El duelo se disputará en Yopal, una plaza con altas temperaturas y un terreno exigente, factores que podrían incidir en el trámite del encuentro.

Atlético Nacional buscará otro triunfo para ratificar su candidatura al título

Aunque la cima ya no corre riesgo, el conjunto verde entiende que cada partido suma en confianza, ritmo futbolístico y consolidación de ideas antes de la fase decisiva. La meta no es solo terminar arriba, sino llegar fortalecido a la pelea por el título.

Enfrente estará un Deportivo Pereira necesitado de puntos y motivado por medirse al mejor equipo del torneo. El cuadro matecaña ya sabe lo que es vencer a Nacional recientemente, tras imponerse 2-1 en julio del año pasado, antecedente que le da un ingrediente adicional al choque.

La historia, sin embargo, favorece ampliamente al club paisa. En 217 enfrentamientos entre ambos, Nacional registra 90 victorias, 71 empates y 56 derrotas, números que reflejan una clara superioridad histórica.

Con liderato asegurado, pero hambre intacta, Atlético Nacional buscará otro triunfo para ratificar su candidatura al título, mientras Pereira intentará dar el golpe ante el puntero en una jornada clave del campeonato.