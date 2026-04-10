EN VIVO Liga Betplay: Pereira Vs Once Caldas - minuto a minuto y goles - fecha 16

Deportivo Pereira y Once Caldas se enfrentan este viernes 10 de abril en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal en una nueva edición del clásico de Eje Cafetero, que en esta ocasión es válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

Pereira en crisis

Deportivo Pereira afrontará el clásico con el objetivo de salir, por fin, de la crisis deportiva, teniendo en cuenta que no ha celebrado su primera victoria en el certamen.

Los dirigidos por Arturo Reyes son últimos del campeonato con solo seis puntos, después de seis empates y nueve derrotas.

En su más reciente partido, Deportivo Pereira cayó como local 2-3 ante Alianza FC.

Once Caldas busca la clasificación

Por Once Caldas la situación es diferente, ya que el equipo de Manizales está metido en el grupo de los ocho al ocupar la cuarta posición con 25 puntos.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera intentarán volver al triunfo, ya que no ganan hace cuatro jornadas y en caso de sumar tres puntos asegurarían la clasificación a los playoffs.

Pereira Vs Once Caldas EN VIVO: hora y cómo VER la Liga BetPlay

El partido entre Deportivo Pereira contra Once Caldas por la fecha 16 de la Liga BetPlay se disputa este viernes 10 de abril a partir de las 3:30 de la tarde en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports +.