EN VIVO Liga BetPlay: Santa Fe vs Alianza FC - minuto a minuto y goles - fecha 11

Independiente Santa Fe recibe este sábado 14 de marzo a Alianza FC en el estadio El Campín de Bogotá en partido válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

El equipo cardenal afronta el compromiso con la obligación de ganar, teniendo en cuenta que está relegado en la tabla de posiciones del campeonato.

Los bogotanos se ubican en la posición 14 con solo 10 puntos, luego de dos celebraciones, cuatro empates y tres derrotas.

Santa Fe tiene la necesidad de ganar, y más en condición de local, para seguir con posibilidades de meterse al grupo de los ocho.

Por otro lado, Alianza Fc, ya resignado y sin opciones de clasificar al no haber sumado su primera victoria, buscará un buen resultado en condición de visita, luego de haber igualado en la jornada anterior ante Junior.

Santa Fe Vs Alianza FC EN VIVO: hora y cómo VER la Liga BetPlay

El partido entre Santa Fe contra Alianza Fc por la fecha 11 de la Liga BetPlay se juega este sábado 14 de marzo a partir de las 8:30 de la noche en el estadio El Campín.

El partido se puede VER EN VIVO por Win Sports + y también cuenta con transmisión de Deportes RCN y La Fm.