EN VIVO Liga BetPlay: Santa Fe vs Internacional de Bogotá - minuto a minuto y goles - fecha 19

Independiente Santa Fe enfrenta este domingo 3 de mayo a Internacional de Bogotá en partido determinante de la fecha 19 de la Liga BetPlay.

El compromiso programado para llevarse a cabo en el estadio El Campín será clave, ya que podría definir la clasificación de algunos de los dos equipos a los playoffs.

Santa Fe busca la clasificación

Independiente Santa Fe arranca la fecha 19 ubicado en la octava posición con 26 puntos y con la necesidad de ganar para asegurar la clasificación a los playoffs sin depender de ningún otro resultado.

Los cardenales llega al duelo, después de caer como visitante ante Platense en la Copa Conmebol Libertadores.

Internacional de Bogotá quiere dar la sorpresa

Internacional de Bogotá visita a Santa Fe ocupando la séptima posición de la Liga BetPlay con 28 puntos.

El equipo nuevo de Bogotá depende de sí mismo, ya que tiene la primera opción para asegurar la clasificación a los playoffs.

Santa Fe Vs Internacional de Bogotá: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Independiente Santa Fe contra Internacional de Bogotá por la fecha 19 de la Liga BetPlay se juega este domingo 3 de mayo a partir de las 3:30 de la tarde.

El duelo se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports + y también tendrá transmisión ONLINE de Deportes RCN.