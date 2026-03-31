EN VIVO Liga BetPlay: Tolima vs Águilas Doradas - minuto a minuto y goles - fecha 15

Este martes 31 de marzo, por la jornada número 15 de la liga colombiana del primer semestre del año, Deportes Tolima se ve las caras con Águilas Doradas en un duelo que promete emociones de principio a fin.



El equipo dirigido por Lucas González Vélez​ está ubicado en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 23 puntos. Por su parte, los entrenados por Juan David Niño están en el puesto once con 19 unidades.

Tolima y Águilas necesitan la victoria

Las dos escuadras están más que obligadas a conseguir el triunfo, esto para no perder pisada y seguir con posibilidades de grandes de certificar, pronto, su clasificación a la siguiente ronda del certamen.



El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de la capital tolimense y se espera una buena asistencia de hinchas. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver y escuchar en vivo a través de Win Sports + y Deportes RCN Online.

Si Tolima gana, escalaría en la tabla

Si Deportes Tolima llega a obtener la victoria, escalaría hasta la tercera casilla, que actualmente ocupa Junior de Barranquilla, y sumaría 26 puntos. Si el conjunto antioqueño alcanza el triunfo, haría 22 puntos y se pondría, parcialmente, en el sexto lugar de la tabla de posiciones.



Sobre el conjunto local, cabe mencionar que, tras superar las fases previas, va a disputar la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores de América, el torneo internacional de clubes más importante de esta parte del mundo.