Atlético Nacional volverá a la competencia oficial este miércoles 4 de febrero de 2026 con un duelo de alto impacto frente a América de Cali, por la cuarta jornada de la Liga BetPlay, en el estadio Atanasio Girardot.

El duelo entre Atlético Nacional y América de Cali se consolida como uno de los clásicos más tradicionales y disputados del fútbol colombiano

A lo largo de la historia, ambos equipos se han enfrentado en 285 oportunidades, con un balance que favorece al conjunto verdolaga, que suma 107 victorias, frente a 96 triunfos del elenco escarlata y 82 empates.

El estadio Atanasio Girardot ha sido un escenario ampliamente favorable para Nacional en este cruce. En los últimos diez partidos disputados en Medellín, el local ha conseguido nueve victorias y un empate, consolidando una marcada superioridad ante su rival histórico.

La última derrota del cuadro antioqueño en casa frente a América se remonta al 28 de noviembre de 2020, cuando el equipo vallecaucano se impuso 3-0 en los cuartos de final del torneo.

Ahora, América buscará cortar esa racha bajo la conducción de David González, con Yeison Guzmán como eje creativo, en su intento por sumar tres puntos clave y acercarse al liderato de la Liga BetPlay.

Baja en Nacional contra América: Cristian “Chicho” Arango no ha sido inscrito ante Dimayor por trámites pendientes con su antiguo club

El compromiso marcará apenas la segunda presentación del conjunto verdolaga en el semestre, luego de un inicio atípico condicionado por aplazamientos ante Jaguares y Junior, además del amistoso internacional frente al Inter Miami de Lionel Messi.

El equipo dirigido por Diego Arias llega con la expectativa de consolidar su idea de juego y con la novedad de Alfredo Morelos como principal referente ofensivo. El atacante de Cereté, recientemente incorporado tras su salida del Santos de Brasil, apunta a ser protagonista en el clásico popular.

Nacional afronta el compromiso con ausencias, el club confirmó que el arquero David Ospina sufrió una lesión muscular en su pierna derecha, por lo que quedó descartado para el partido. En su lugar, Harlen “Chipi Chipi” Castillo perfila como titular. El guardameta cuenta con amplio recorrido en la institución y números sólidos, con 72 partidos disputados y 26 porterías en cero.

A esta baja se suma la del delantero Cristian “Chicho” Arango, quien aún no ha sido inscrito ante Dimayor por trámites pendientes con su antiguo club. Su debut se proyecta para jornadas posteriores, mientras Nacional busca sumar puntos clave ante un América que llega con ritmo competitivo.

EN VIVO Atlético Nacional. Vs. América de Cali: hoy miércoles 4 de febrero

Nacional vs. América

Atanasio Girardot.

8:00 P. M.

Win Sports +.

Atlético Nacional y América de Cali confirmaron la titular para el juego