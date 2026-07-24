Enrique Camacho sorprendió con su respuesta sobre la venta de Millonarios

Los rumores sobre una posible venta de Millonarios volvieron a tomar fuerza en los últimos días. Sin embargo, el presidente del club, Enrique Camacho, salió al paso de las versiones y aclaró cuál es la situación actual de la institución frente al interés que ha despertado entre inversionistas.

Durante una rueda de prensa, el dirigente reconoció que existen empresarios que han mostrado interés por el equipo embajador, aunque dejó claro que, hasta el momento, no existe ninguna negociación en curso ni una oferta formal sobre la mesa.

Las declaraciones del presidente buscan poner fin a las versiones que han circulado sobre un posible cambio de propietarios en Millonarios.

Aunque el club continúa despertando interés en el mercado por su crecimiento deportivo, económico y de marca, la administración aseguró que no existe ninguna operación en marcha y que, hasta ahora, todo se limita a acercamientos e intenciones sin una propuesta formal.

¿Se vende Millonarios? El presidente respondió a los rumores

“Bueno, afortunadamente hay gente interesada en Millonarios. Cuando hay gente interesada en Millonarios significa que el club tiene un potencial para mostrarse en el mercado internacional”, manifestó Camacho.

El presidente explicó que el reconocimiento deportivo e institucional que ha construido el club en los últimos años ha despertado el interés de diferentes inversionistas, una situación que considera positiva para la imagen de la institución.

No obstante, insistió en que ese interés no debe interpretarse como una venta inminente.

“Sí hay inversionistas que han estado interesados, sí hay gente que ha mirado cosas, pero naturalmente no hay ninguna venta, no se ha producido ningún tipo de oferta”, aseguró.

Enrique Camacho habló sobre una posible venta de Millonarios: esto dijo el presidente del club

Camacho también afirmó que cualquier novedad de relevancia será comunicada de manera oficial, pero reiteró que, por ahora, no existe un proceso de negociación abierto.

“Cuando eso ocurre, pues ojalá ocurra alguna noticia positiva, la sabremos. Pero realmente, más que interés, no hay nada adicional para decir”, comentó.

Finalmente, el directivo volvió a cerrar la puerta a las especulaciones y reafirmó que el panorama no ha cambiado.

“Hay interés de parte de algunos inversionistas, pero no hay nada concreto, no hay ninguna venta, no hay ninguna oferta recibida”, concluyó.