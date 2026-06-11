“Es falso”: categórica respuesta de Tulio Gómez a un supuesto fichaje en el América

Mientras América de Cali continúa sin anunciar incorporaciones para el segundo semestre de 2026, una versión sobre un posible fichaje comenzó a tomar fuerza en redes sociales. Sin embargo, la respuesta desde la dirigencia escarlata fue inmediata y contundente.

El máximo accionista del club, Tulio Gómez, salió al paso de las informaciones que apuntaban a una supuesta negociación con el mediocampista Juan Pablo Nieto, jugador que actualmente se encuentra como agente libre tras su paso por Deportes Tolima.

La versión había sido difundida por algunos periodistas en la red social X, donde se aseguraba que el conjunto vallecaucano avanzaba positivamente en conversaciones para incorporar al volante de 33 años.

Incluso, se señaló que el futbolista era una de las prioridades del técnico David González para reforzar la plantilla de cara al segundo semestre.

Tulio Gómez corta los rumores de raíz: desmiente negociación de América con Juan Pablo Nieto

No obstante, Gómez decidió intervenir personalmente para aclarar la situación y cerrar cualquier tipo de especulación. A través de la misma plataforma digital, el dirigente fue categórico al responder a las publicaciones que relacionaban al jugador con el América.

“Es falso que estemos negociando a este jugador”, escribió el directivo, dejando claro que, al menos por ahora, no existe ninguna gestión en marcha para concretar la llegada de Nieto al conjunto rojo.

La declaración llega en un momento en el que la afición espera noticias sobre la conformación de la plantilla para el resto del año, especialmente después de las recientes eliminaciones en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, resultados que aumentaron la presión sobre el proyecto deportivo encabezado por David González.

Por ahora, América sigue sin movimientos oficiales en el mercado de fichajes y también mantiene abiertas otras situaciones dentro de su plantel. Una de ellas es la del arquero Jan Fernandes, cuyo futuro permanece en evaluación tras las conversaciones adelantadas entre su representante y la dirigencia.