¡Escándalo en Montería! Problemas en las tribunas obligaron a suspender Jaguares vs. Nacional

El partido entre Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional, correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026, fue suspendido antes del cierre del primer tiempo debido a problemas entre aficionados en el estadio Jaraguay de Montería.

El compromiso había comenzado con un claro dominio del conjunto antioqueño, que protagonizaba un arranque furioso después de haber tenido aplazado su encuentro de la primera jornada frente a Boyacá Chicó.

Nacional se puso en ventaja apenas a los siete minutos con un remate de Marlos Moreno y amplió la diferencia en el minuto 20, cuando Andrés Sarmiento aprovechó una excelente asistencia de Mateus Uribe para marcar el 2-0.

Jaguares vs. Nacional fue suspendido por problemas entre hinchas en Montería

Posteriormente, Alfredo Morelos aumentó la ventaja y parecía encaminar una goleada del equipo dirigido por Lucas González.

Sin embargo, cuando transcurrían 42 minutos, la atención se trasladó de la cancha a las tribunas. Los inconvenientes entre hinchas obligaron a detener el encuentro y las autoridades tomaron la decisión de suspenderlo.

El partido quedó interrumpido en medio de un ambiente tenso, mientras se esperaba conocer las determinaciones oficiales sobre la continuidad del compromiso y las posibles consecuencias por los hechos registrados en el Jaraguay.