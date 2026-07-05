Estadio Atanasio Girardot: revelan cuándo comienza las obras de remodelación

El esperado proyecto de modernización del estadio Atanasio Girardot está a punto de entrar en su fase más visible. De acuerdo con el periodista Luis Arturo Henao, este miércoles el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunciará oficialmente el inicio de las obras de remodelación del principal escenario deportivo de la capital antioqueña, una intervención que transformará por completo la casa de Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Según la información revelada por Henao en su cuenta de X, los primeros trabajos comenzarán con el desmonte por tramos de la cubierta de la tribuna occidental, una labor que obligará a reducir parcialmente el aforo del estadio durante este semestre.

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Incluso, los dos clubes que utilizan habitualmente el escenario ya fueron informados sobre las afectaciones que tendrá el desarrollo de las obras.

El anuncio llega semanas después de que la Alcaldía de Medellín confirmara que el proyecto avanzaba en la etapa de prepliegos, un proceso precontractual en el que se definieron las condiciones técnicas, jurídicas y financieras de la licitación.

Dichos documentos fueron publicados en la plataforma Secop con el propósito de garantizar un proceso transparente y promover la participación de contratistas nacionales e internacionales.

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El alcalde Federico Gutiérrez había señalado que la remodelación representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la ciudad y aseguró que la intención es convertir al Atanasio Girardot en un estadio de talla internacional.

La intervención contempla aumentar la capacidad de 44 mil a 60 mil espectadores, construir un nuevo tercer nivel de tribunas, instalar una cubierta completa, renovar toda la silletería, incorporar una pantalla de 360 grados, modernizar la cancha y mejorar los accesos con tecnología de última generación.

Si se confirma el cronograma anunciado, Medellín dará esta semana el primer paso para ejecutar una de las remodelaciones más ambiciosas en la historia del fútbol colombiano, sumándose al Metropolitano de Barranquilla y al Nemesio Camacho de Bogotá.