Estadio colombiano se prepara para un cambio histórico: ya hay decisión oficial

El estadio Palogrande, casa del Once Caldas, se alista para una de las intervenciones de infraestructura más importantes de los últimos años.

La Alcaldía de Manizales adjudicó oficialmente el contrato para la renovación total de la cubierta del escenario deportivo, un proyecto que demandará una inversión de $6.177 millones y que tendrá un plazo de ejecución de 10 meses.

Con esta inversión, Manizales da un paso importante en la actualización de su principal escenario deportivo, buscando ofrecer mejores condiciones para jugadores, aficionados y eventos futuros, al tiempo que garantiza mayor seguridad y funcionalidad para uno de los estadios con mayor tradición del país.

Techo del estadio Palogrande será renovado con inversión de $6.177 millones: así será la obra

La obra busca modernizar uno de los principales escenarios deportivos del país y contempla la instalación de una nueva cubierta con una garantía de 20 años, además de una serie de trabajos complementarios que permitirán mejorar las condiciones del estadio para los aficionados y los eventos deportivos.

De acuerdo con la administración municipal, el contrato incluye el retiro de la actual cubierta de asbesto cemento, material que será desmontado bajo estrictos protocolos ambientales debido a que está catalogado como un residuo peligroso.

Posteriormente, se instalará un nuevo techo con tecnología más moderna y mayor durabilidad.

Luz 'blanca' para el arranque de obras en el Palogrande, que ilusiona a los hinchas del Once Caldas

El proyecto también contempla la reparación integral de la estructura metálica que soportará la nueva cubierta, así como la renovación completa del sistema de canales para optimizar la recolección y evacuación de las aguas lluvias, una necesidad recurrente en el escenario manizaleño.

La secretaria de Infraestructura de Manizales, Claudia Marcela Cardona Mejía, explicó que los trabajos comenzarán con el suministro de materiales y la recuperación de la estructura existente, paso previo a la instalación del nuevo techo.

Además, destacó que la garantía de dos décadas brindará mayor tranquilidad sobre la vida útil de la intervención.

Por su parte, el secretario del Deporte, Diego Espinosa, confirmó que el contrato ya fue adjudicado y resaltó que esta iniciativa hace parte del plan de modernización del estadio Palogrande, considerado uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol colombiano.

Otro de los aspectos más importantes del proyecto será la coordinación permanente con el calendario deportivo del Once Caldas.

La Alcaldía aseguró que las obras se desarrollarán de manera articulada con los compromisos oficiales del conjunto blanco para minimizar las afectaciones durante la temporada.