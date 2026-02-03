¿Descanso a la cancha de El Campín? Este evento se hará en febrero

La cancha del estadio El Campín pasa por uno de sus momentos más complicados. El estado del terreno de juego alertó a todos los que están relacionados con el fútbol profesional colombiano. No solo a jugadores, entrenadores o directivos, sino a los aficionados, periodistas y ciudadanía.

Lo visto en el juego entre Millonarios e Independiente Medellín dejó en alerta a las autoridades locales. De hecho, se evidenció el maltrato que ha sufrido el gramado en algunos sectores del campo.

Deportes RCN tomó imágenes de la cancha, luego del partido entre los embajadores y antioqueños, donde la lluvia, junto a las condiciones del terreno, mostraron la cara menos amable: lodo en ciertas partes del campo.

Durante la mañana de este martes, se dieron a conocer unas declaraciones por parte de Gustavo Serpa, presidente de la Junta Directiva de Millonarios, manifestando su malestar.

Lea también El Campín rompe con todo y se instaura en importante ranking de Latinoamérica

Asimismo, se le sumó las del presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en conversaciones con Voces del Deporte, de RCN. El dirigente afirmó que a Sencia lo que les interesa es producir plata, yendo por la misma línea e inconformismo de su rival de patio “Tenemos la misma posición de Millonarios, no podemos hacer nada. Estamos preocupados y tenemos que admitir que esto es un negocio. No tienen ningún interés en cuidar la cancha”.

El estadio El Campín, sin eventos durante febrero

Luego de las declaraciones de Gustavo Serpa, en Caracol Radio, desde Sencia afirmaron que no se tendrán más eventos en febrero. De hecho, Mauricio Hoyos, CEO del concesionario, afirmó que no tendrán eventos culturales en las 4 semanas de febrero “Nos enfocaremos 100% en la estructura del fútbol”.

Lea también Fabián Bustos tiene primer problema para su debut en Millonarios

Pese a esto, para el 28 de febrero, hay un concierto programado de música popular, en el estadio El Campín. Tras estas declaraciones, se dieron a conocer las voces desde el IDRD, luego de la reunión con Sencia, para aclarar el panorama.

Sencia y el IDRD salieron a esclarecer el tema del gramado de El Campín

El IDRD confirmó en la noche del lunes que se llevaría a cabo una visita al escenario, para inspeccionar las condiciones del césped. La entidad capitalina comunicó a través de redes sociales que no se llevarán a cabo eventos hasta el 27 de febrero, continuando con las adecuaciones de la grama.