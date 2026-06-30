Evaluación de Peirano tras la pretemporada del Bucaramanga: así trabaja en el debut contra Millonarios

Atlético Bucaramanga entra en la recta final de su preparación para la Liga BetPlay II-2026 con buenas sensaciones. A pocas semanas del debut frente a Millonarios, el director técnico Pablo Peirano realizó un balance positivo del trabajo desarrollado durante la pretemporada y destacó el compromiso mostrado por todo el plantel.

Atlético Bucaramanga debutará en la Liga BetPlay II-2026 el próximo 25 de julio, cuando visite a Millonarios en El Campín, con la intención de comenzar el semestre con un resultado positivo.

En declaraciones recopiladas por el diario Vanguardia, el entrenador confirmó que el equipo cumplió con los objetivos planteados desde el inicio de la preparación y celebró que no se presentaran inconvenientes físicos entre los jugadores.

¿Está listo Bucaramanga? Peirano dio una respuesta que ilusiona

"Fue una pretemporada muy productiva. Comenzamos con una introducción antes de ir a Tunja. Todo se dio dentro de lo planificado, los jugadores tuvieron muy buena disposición y hoy todos están a disposición del plantel. No tuvimos contratiempos y están todos sanos", afirmó.

Peirano explicó que Bucaramanga ya disputó dos partidos amistosos, aunque aclaró que ambos se jugaron bajo una fuerte carga de trabajo físico, pues la prioridad ha sido fortalecer la resistencia del grupo antes del inicio del campeonato.

"Los amistosos los hicimos con un cansancio importante previo. La respuesta fue muy buena y seguimos sumando cargas para llegar en mejores condiciones cuando inicie el torneo", señaló.

Más allá del aspecto físico, el estratega aseguró que la construcción del equipo pasa también por consolidar una idea de juego y fortalecer la convivencia dentro del grupo.

"Observamos los comportamientos del equipo, cómo los jugadores incorporan la idea, cómo la ensamblan entre ellos y también la parte humana. El equipo va a estar en construcción hasta la última fecha que juguemos", explicó.

Pablo Peirano hizo un balance positivo de la pretemporada y aseguró que Bucaramanga llegará listo al debut

El técnico uruguayo también agradeció el respaldo recibido por parte de la dirigencia desde su llegada al club y aseguró que existe un ambiente ideal para trabajar.

Finalmente, envió un mensaje a la afición 'leoparda', a la que invitó a respaldar al equipo durante el semestre.

"Que acompañen, porque este grupo va a dejarlo todo, no solo los días de partido, sino también en cada entrenamiento. La actitud y la forma de competir no las negociamos, y los muchachos lo entienden perfectamente", concluyó.