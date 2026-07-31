Examen para Millonarios: visitan al bicampeón por la segunda fecha de la Liga

Tras el amargo debut en El Campín con la derrota en el último minuto frente a Atlético Bucaramanga (0-1), Millonarios pasa la página y pone su mirada en Barranquilla.

El cuadro 'embajador' se alista para disputar la segunda fecha de la liga ante Junior en el estadio Romelio Martínez, un duelo exigente en el que buscará sumar sus primeros puntos del campeonato tras un arranque adverso.

Para este trascendental compromiso, el técnico Fabián Bustos definió la nómina de citados con importantes retornos y novedades defensivas y ofensivas.

Millonarios tiene la convocatoria para revertir el mal arranque de la Liga

La gran noticia para la afición azul es el regreso de Andrés Llinás en la zaga y de Andrey Estupiñán en el ataque, quienes superaron sus fechas de sanción y quedan a entera disposición del estratega argentino para reestructurar la columna vertebral del equipo.

En la lista de convocados destaca la presencia del guardameta Javier Burrai, quien custodiará nuevamente el arco junto al juvenil jhostin Díaz.

La zona defensiva estará integrada por Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Jhomier Guerrero y el retornado Llinás.

Millonarios enfrenta a Junior con Contreras y Castro en el frente del ataque

En el mediocampo, la experiencia y la creatividad estarán a cargo de David M. Silva, Daniel Ruiz, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Darwin Quintero y Sebastián Del Castillo.

Por su parte, el frente de ataque ofrecerá múltiples variantes con la inclusión de Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, nombres con los que Millonarios intentará descifrar el bloque defensivo del conjunto 'tiburón'.

El conjunto capitalino llega con la urgencia de reaccionar luego de un inicio de semestre endeble, donde sumó caídas de pretemporada ante Universitario de Deportes y Colo Colo, sumadas al traspié ante Bucaramanga.

Con un plantel reforzado y con la vuelta de piezas fundamentales, los dirigidos por Bustos asumen la visita al bicampeón de Colombia como un examen crucial para enderezar el rumbo en la liga.