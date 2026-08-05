Fabián Bustos no se guarda nada: “No estar entre los ocho es un fracaso”

Fabián Bustos no le esquivó a la responsabilidad que implica dirigir a Millonarios. El entrenador argentino habló sobre las expectativas para el equipo en la Liga BetPlay y reconoció que, por la historia y la exigencia del club, quedarse por fuera de los cuadrangulares representa un resultado negativo.

Para Bustos, clasificar entre los ocho mejores no es un objetivo secundario, sino una obligación para un equipo que aspira a luchar por el título.

“Es una obligación estar entre los cuadrangulares finales y obviamente como equipo grande tiene también que pelear por el campeonato”, afirmó el técnico, dejando clara la meta que se ha trazado para esta temporada.

Bustos habló de fracaso en Millonarios y dejó una exigente meta para la temporada

Sin embargo, el entrenador evitó dar por segura una clasificación anticipada. Bustos considera que Millonarios cuenta con argumentos para competir, pero también reconoce que existen varios clubes que han conformado planteles importantes y tienen las mismas aspiraciones.

“Decir que vamos a cuadrangulares finales es una falacia porque hay un montón de equipos que están armados como nosotros como para pelear”, explicó.

El estratega también destacó el trabajo realizado por la institución durante el mercado de fichajes. Para Bustos, las incorporaciones realizadas respondieron a las necesidades que tenía el plantel y ya comienzan a mostrar las posibilidades que pueden ofrecerle al equipo.

La fuerte confesión de Fabián Bustos sobre Millonarios: “Nos faltó poco”

“Siento que Millonarios ha hecho un gran trabajo, trajo muy buenos jugadores, me parece que el mercado fue muy bueno”, aseguró.

Y agregó: “Jugadores en posiciones que necesitábamos y que seguramente nos van a ayudar, como ya empezamos a descubrir que nos pueden ayudar a ser mejor equipo”.

Bustos también se refirió a lo ocurrido anteriormente con Millonarios y reconoció que la eliminación de la pelea por los ocho primeros lugares fue un golpe para todos los sectores relacionados con el club.

Millonarios tiene una obligación, según Bustos: “Tiene que pelear por el campeonato”

“Entiendo que no estar entre los ocho es un fracaso para la gente, para la prensa, para todo el mundo”, manifestó.

No obstante, el entrenador considera que la situación puede cambiar con las herramientas que ahora tiene a disposición. La llegada de nuevos futbolistas y el proceso de adaptación del grupo alimentan su confianza.

“Nos faltó poco y hoy creo que tenemos las armas, tenemos herramientas y tenemos un plantel muy competitivo que vamos a estar donde queremos y donde estén nuestros hinchas”, concluyó Bustos, quien asumió públicamente la presión de devolver a Millonarios a la pelea por el campeonato.