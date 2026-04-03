Fabián Bustos reconoció preocupación en Millonarios antes de jugar en Copa Sudamericana

Millonarios sufrió una nueva derrota en la Liga BetPlay al caer en condición de visita en la fecha 15 ante Jaguares de Córdoba.

El equipo 'embajador' cayó por marcador de 0-1 y complicó su permanencia en el grupo de los ocho al registrar 21 unidades.

Fabián Bustos y la autocrítica en Millonarios

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, reconoció que su equipo no jugó bien y dejó una importante autocrítica.

"No hicimos un buen partido. En el primer tiempo tuvimos que haber convertido un gol. Nos faltó profundidad por la izquierda en el segundo tiempo", dijo.

Busto aceptó que a Millonarios le costó el partido.

"Ellos se encuentran con un penal, un penal chiquito. A nosotros nos costó, no jugamos bien. Tuvimos para empatar, pero no jugamos bien y cuando no jugamos bien, no defendimos bien y nos costó, nos costó la cancha y el clima", explicó.

¿Millonarios hizo cuentas?

El entrenador de Millonarios explicó que él no hace cuentas para clasificar, y espera ganar los partidos necesarios para clasificar.

"Duele, ahora tenemos que seguir apretando los dientes y mejorando", afirmó.

Equipos que complican a Millonarios

Finalmente, Fabián Bustos aceptó que a Millonarios lo complican los equipos que juegan con bloque bajo y no le dan espacio.

"Los equipos que nos complican son los que no esperan en bloque bajo. No estuvimos claros en tomar buenas decisiones y en dar el mejor pase posible para poder abrir el marcador. Son cosas que no nos tienen contento, estamos preocupados, no nos gusta perder y pensamos en la Copa Sudamericana y luego en el clásico", dijo.