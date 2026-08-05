Fabián Bustos responde por los fichajes de Millonarios y lanza contundente mensaje

Millonarios comenzó a mostrar en la cancha parte de los argumentos con los que espera competir por los objetivos de la temporada. El conjunto dirigido por Fabián Bustos derrotó 2-0 a Deportivo Pasto en El Campín, en una presentación en la que tuvo el control del partido, generó varias oportunidades y terminó imponiéndose con goles de Andrés Llinás y Leonardo Castro.

Después de la victoria, Bustos también se refirió a uno de los temas que más expectativas ha generado alrededor del equipo: la conformación de la plantilla. El entrenador explicó cómo se tomaron las decisiones para incorporar jugadores y destacó el trabajo conjunto entre las diferentes áreas del club.

“La elección de los jugadores ha estado por el departamento de la parte de Ariel, que es la secretaría técnica, el scout, y nosotros, el cuerpo técnico, más una plataforma que nos ayuda muchísimo y obviamente la dirigencia, que es la que dirige cuál es viable y cuál no”, explicó.

El técnico argentino resaltó que los fichajes no obedecieron únicamente a una decisión de su cuerpo técnico, sino a un proceso en el que participaron varias áreas de Millonarios para identificar las necesidades y posibilidades del mercado.

Fabián Bustos responde a las dudas por los fichajes de Millonarios

“Creo que hemos hecho un mercado muy, pero muy bueno, han llegado buenos jugadores que nos van a hacer competir mejor y fue una comunión así”, aseguró Bustos.

La victoria frente a Pasto permitió observar algunas de las alternativas que ahora tiene el entrenador. Millonarios mostró iniciativa desde el comienzo y encontró el primer gol al minuto 25, cuando Chaverra ejecutó un tiro de esquina y Llinás apareció para marcar de cabeza.

Castro tuvo la posibilidad de aumentar la ventaja antes del descanso, pero el arquero Ederson Cabezas le atajó un penalti. El delantero, sin embargo, tuvo revancha en el segundo tiempo.

Fabián Bustos responde por los fichajes de Millonarios: “Hemos hecho un mercado muy bueno”

Bustos también defendió el modelo de trabajo implementado para construir la plantilla y recordó que no es una metodología nueva para él.

“Por lo general, en los equipos que he estado, que he podido trabajar de esta manera, hemos estado cerca, hemos cumplido el objetivo y hemos estado cerca de los objetivos”, afirmó.

El triunfo ante Pasto representa así una primera muestra del Millonarios que Bustos pretende construir, con un plantel reforzado y la expectativa de competir por los primeros lugares de la Liga BetPlay.