Falcao se rinde ante Teo en su regreso a Millonarios

Radamel Falcao García inició un nuevo capítulo en su carrera al regresar a Millonarios para lo que será su tercer ciclo con el club Embajador. Tras seis meses sin actividad oficial y mientras analizaba distintas ofertas, el delantero samario tomó la decisión de volver al equipo de sus amores con el objetivo de cerrar su trayectoria como profesional de la mejor manera posible.

El tigre ya se encuentra en Argentina junto a la delegación azul y tiene como principal objetivo sumar minutos en los amistosos internacionales ante River Plate y Boca Juniors, compromisos que servirán como preparación para el inicio de la temporada 2026. En la previa de estos encuentros, Falcao volvió a ser noticia, esta vez por unas declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.





El elogio que reavivó una dupla inolvidable

En un video publicado en TikTok por la cuenta Thediegooviedo, Falcao fue consultado sobre los mejores futbolistas con los que compartió cancha a lo largo de su carrera. El goleador no dudó en mencionar a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, pero el nombre que más destacó fue el de Teófilo Gutiérrez, con quien conformó una de las duplas más recordadas de la Selección Colombia.

“Teo jugaba bien y me hacía jugar bien a mí y a todo el equipo. Éramos una pareja de delanteros espectacular. Él también fue Rey de América. La personalidad es otra cosa, diferente, pero en lo deportivo me hacía jugar muy bien”, expresó Falcao, dejando claro el respeto y la admiración que siente por el actual jugador de Junior.

Las palabras del samario no tardaron en generar reacciones entre los aficionados, especialmente por el peso histórico de ambos futbolistas en el fútbol colombiano y por lo que representaron juntos vistiendo la camiseta tricolor.





Un reencuentro especial en el FPC

Todo apunta a que Teófilo Gutiérrez continuará en Junior, a falta de confirmación oficial, por lo que el fútbol profesional colombiano volverá a tener el privilegio de contar con dos de sus máximas figuras recientes. Aunque ahora estarán en bandos opuestos, el reencuentro entre Falcao y Teo promete ser uno de los grandes atractivos del campeonato.

Uno defenderá los colores del Tiburón y el otro los de Millonarios, pero el respeto y la historia compartida seguirán intactos. Dos referentes, dos personalidades fuertes y un legado que marcó una época dorada para la Selección Colombia y que aún despierta admiración entre los hinchas.