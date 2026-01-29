Falcao volvió a jugar con Millonarios en la Liga BetPlay

La Liga BetPlay y Millonarios le volvieron a abrir las puertas a Radamel Falcao para que siga sumando minutos y goles como futbolista profesional. Este anhelado regreso lo hizo justo en el duelo de la tercera jornada frente a Deportivo Pasto en el Estadio La Libertad.

El duelo entre 'embajadores' y 'volcánicos' fue uno de los más esperados de la jornada, no solo por el historial que hay entre ambas escuadras, sino también porque sería el regreso de Radamel Falcao y el primer partido en la era de Hernán Torres.

Así fue el regreso de Falcao a la Liga BetPlay

Millonarios visitó en el Estadio La Libertad a Deportivo Pasto en un partido importante, en donde los tres puntos de la victoria ayudarían al cuadro 'embajador' a salir del fondo de la tabla de posiciones y a Hernán Torres a tener un respiro más en su cargo como director técnico.

Por el lado de Pasto el panorama era completamente diferente, ya que querían sumar de a tres puntos para consolidarse en la parte alta de la tabla con un sólido invicto de tres victorias que los ayudará a alcanzar los nueve puntos.

El equipo de Risueño finalmente se llevó la victoria con un marcador de 2-1 y los respectivos tres puntos, pero en este partido también se vivió un hecho importante como lo fue el anhelado regreso de Radamel Falcao.

El 'tigre' volvió a sumar minutos con 'Millos' en el FPC tras su último duelo el 19 de junio ante Santa Fe por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-I, partido en el que también marco su último gol. Además, Falcao ya había pisado este terreno de juego hace 417 días.

¿Cómo le ha ido a Falcao con Millonarios?

Tras su llegada desde el fútbol de España jugando con Rayo Vallecano, el delantero de 39 años ha tenido la oportunidad de jugar 1.562 minutos, 29 partidos en los cuales se ha logrado reportar con 11 goles.