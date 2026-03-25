La Dimayor confirmó ajustes en la programación de la Liga BetPlay, con modificaciones que impactan directamente la jornada 16 y otros compromisos del calendario. Entre los cambios más destacados aparece la reprogramación de varios encuentros, así como la ratificación de horarios clave en plazas tradicionales del fútbol colombiano.

Fecha y horario confirmado para el clásico Millonarios vs Santa Fe en el Campín

El partido que concentra mayor atención es el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, que se disputará el domingo 12 de abril en el estadio El Campín a partir de las 2:00 p.m. Este compromiso, uno de los más atractivos del campeonato, se mantiene como uno de los platos fuertes de la fecha, con dos equipos que suelen protagonizar duelos intensos y determinantes en la tabla.

La programación ajustada también incluye el encuentro entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima, previsto para el viernes 10 de abril a las 8:05 p.m. en La Libertad, así como el duelo entre Águilas Doradas y Junior, programado para el sábado 11 en el estadio Cincuentenario.

Además, se oficializó el juego aplazado entre Fortaleza CEIF y América de Cali, que se disputará el miércoles 22 de abril en Bogotá. Con estos movimientos, Dimayor busca organizar de mejor manera el calendario en medio

Aplazado de Fecha 5

Miércoles 22 de abril

Estadio: El Campín

Hora: 8:30 p.m.

Fortaleza vs América

Fecha 16

Viernes 10 de abril

Estadio: La Libertad

Hora: 8:05 p.m.

Deportivo Pasto vs Deportes Tolima

Fecha 16

Sábado 11 de abril

Estadio: Cincuentenario

Hora: 4:00 p.m.

Águilas Doradas vs Junior

Fecha 16

Domingo 12 de abril

Estadio: El Campín

Hora: 2:00 p.m.

Millonarios vs Santa Fe

Fecha 18

Jueves 23 de abril

Estadio: La Libertad

Hora: 6:00 p.m.

Deportivo Pasto vs Santa Fe