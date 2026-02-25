Figura de América sueña con ser convocado a selección: podría jugar el Mundial

América de Cali ha tenido un destacado inicio de temporada 2026 al registrar 13 puntos, luego de cuatro victorias, un empate y dos derrotas en la Liga BetPlay. El equipo 'escarlata' se ha mostrado fuerte en ataque y seguro en defensa al haber anotado 11 goles y recibido solo cinco.

Precisamente en la parte ofensiva el director técnico David González ha conformado un fuerte grupo, en el cual se destacan jugadores como Yeison Guzmán, Darwin Machis, Tilman Palacios y el ecuatoriano Jorge Daniel Valencia.

Precisamente, Valencia, que recién llegó para disputar la temporada 2026, ha sorprendido por su rendimiento y movimientos dentro del terreno de juego, que le han permitido anotar dos goles en tres partidos.

El atacante de 29 años fue fichado por América, después de celebrar 16 anotaciones en 29 partidos en el 2025 con el Manta.

Daniel Valencia sueña con jugar en la selección de Ecuador

Teniendo en cuenta el rendimiento demostrado y el hecho de dar el salto a América de Cali, uno de los equipos más importantes de Colombia, Jorge Daniel Valencia no oculta la emoción que le generaría ser tenido en cuenta en alguna convocatoria de la selección de Ecuador.

"Como futbolista siempre anhelo poder representar a su país. esperemos se dé en esta ocasión. sigo trabajando para eso"; dijo Valencia en diálogo con Win Sports.

Con 29 años, Valencia no ha sido tenido en cuenta para integrar la selección de Ecuador, pero a pocos meses para la Copa del Mundo no pierde la ilusión de que el director técnico Sebastián Beccacece lo considere, por lo menos para los amistosos de preparación.

Actualmente, el equipo ecuatoriano cuenta con Enner Valencia, Leonardo Campana, Kevin Rodríguez y Jeremy Arévalo como principales cartas en el ataque para la Copa del Mundo.

Ecuador en el Mundial

La selección de Ecuador fue ubicada en el grupo E de la Copa del Mundo y tendrá que enfrentarse a Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Fecha 1 - 14 de junio

Costa de Marfil Vs Ecuador

Hora: 6:00 P.M.

Fecha 2 - 20 de junio

Ecuador Vs Curazao

Hora: 7:00 P.M.

Fecha 3 - 25 de junio

Ecuador Vs Alemania

Hora: 3:00 P.M.