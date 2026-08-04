¡Final caliente! Bucaramanga reclamó al árbitro tras el gol anulado ante Cúcuta

El clásico del Oriente terminó con un 1-1 entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, pero el resultado quedó marcado por un polémico desenlace en el estadio Américo Montanini.

En el tiempo añadido, el conjunto local celebró un gol que parecía darle la victoria, pero la intervención del VAR terminó anulando la anotación por una mano de Luciano Pons.

El partido comenzó con intensidad y Cúcuta golpeó primero. Al minuto 10, Jaime Peralta aprovechó una acción ofensiva para vencer a Cristopher Fiermarin y poner el 0-1, silenciando parcialmente al público local.

¡Del festejo al reclamo! Bucaramanga sufrió polémico final ante Cúcuta

La reacción de Bucaramanga fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Emerson Batalla apareció para marcar el empate y devolverle la tranquilidad al equipo dirigido por Pablo Peirano. El encuentro mantuvo un ritmo alto y antes del descanso Cúcuta tuvo una oportunidad inmejorable para recuperar la ventaja.

El VAR intervino al minuto 25 para revisar una posible infracción dentro del área. Tras la revisión, el árbitro sancionó penalti para el conjunto visitante, pero Léider Berdugo no pudo convertirlo. Fiermarin adivinó el lanzamiento y evitó el segundo tanto del cuadro motilón.

En la segunda parte, Cúcuta sufrió un golpe importante al minuto 55. Mauricio Duarte fue expulsado por un codazo sobre Luciano Pons, dejando a los visitantes con diez jugadores. A partir de ese momento, Bucaramanga tomó el control y comenzó a acumular oportunidades.

Polémica en el clásico: Bucaramanga explotó contra el juez por gol anulado al 90+6'

Pons estuvo cerca de marcar con un potente cabezazo, mientras que Fabián Sambueza también probó con una espectacular pirueta. Al minuto 80, Carlos Romaña estuvo todavía más cerca, pero su cabezazo terminó estrellándose contra el travesaño.

La tensión aumentó en el tramo final. Bucaramanga insistió ante un Cúcuta que resistía con una destacada actuación de Federico Abadía.

Y llegó la jugada que encendió el clásico. Al 90+5, un remate de media distancia se desvió en Luciano Pons y terminó en el fondo de la red. Bucaramanga celebró el supuesto 2-1, pero el VAR llamó al árbitro para revisar la acción.

Un minuto después llegó la decisión: mano de Pons y gol invalidado.

Así, el clásico terminó 1-1, con Bucaramanga lamentando una victoria que creyó tener en sus manos y Cúcuta celebrando un punto conseguido en un final cargado de polémica.