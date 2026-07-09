Fydriszewski destapó la verdadera razón por la que eligió a Junior

Junior de Barranquilla sigue fortaleciendo su plantilla para el segundo semestre y este martes recibió a uno de los fichajes llamados a reforzar el frente de ataque.

El delantero argentino Francisco Fydriszewski llegó a la capital del Atlántico para presentar los exámenes médicos y ultimar los detalles de su vinculación con el vigente bicampeón del fútbol colombiano.

En sus primeras declaraciones, recogidas por el periodista Isaac Barrios Martínez, de "El Heraldo", el atacante expresó su entusiasmo por asumir este nuevo desafío y explicó por qué aceptó la propuesta del conjunto rojiblanco.

“Junior se interesó mucho en mí y no lo dudé”: Francisco Fydriszewski ilusiona a la hinchada rojiblanca

Fydriszewski aseguró que el interés mostrado por Junior fue determinante para tomar la decisión de cambiar de equipo, pese a que se encontraba cómodo en Independiente Medellín.

"Contento, muy ilusionado. Que un equipo bicampeón te venga a buscar, que te siga, creo que hice las cosas medianamente bien para que se fijaran en mí".

El delantero también reveló que el entrenador Alfredo Arias tuvo un papel fundamental en la negociación.

"El profe me llamó. Ahí se pusieron de acuerdo entre los clubes. Muy contento, ahora espero que los exámenes salgan bien para sumarme al grupo lo más pronto posible".

Más adelante insistió en que nunca dudó cuando apareció la posibilidad de vestir la camiseta rojiblanca.

"Junior se interesó muchísimo en mí y no lo dudé. Yo estaba bien en Medellín, pero es una propuesta de un equipo grande. El llamado del profe me motivó muchísimo y eso fue suficiente para tomar la decisión".

El nuevo delantero de Junior reveló por qué aceptó la oferta sin pensarlo dos veces

El atacante de 33 años dejó claro que llega dispuesto a pelear un lugar sin generar divisiones dentro del grupo, consciente del buen momento que atraviesan los delanteros del equipo.

"Son grandes delanteros. Yo vengo a aportar donde me toque, haré mi trabajo en silencio. Va a ser una competencia sana porque ellos vienen de conseguir dos campeonatos muy importantes".

Además, destacó que el ambiente futbolero de Barranquilla fue otro de los aspectos que influyeron en su decisión.

"Sabiendo lo que es Junior y cómo vive el fútbol la gente acá, eso a mí me apasiona muchísimo".

Con estas palabras, Francisco Fydriszewski dejó claro que llega con la ilusión de aportar experiencia, goles y compromiso a un Junior que busca mantener el protagonismo alcanzado en las últimas temporadas bajo la dirección de Alfredo Arias.