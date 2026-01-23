Gala de las Estrellas 2025: lista de ganadores por categoría

Como ha sido la costumbre año tras año, la Gala de las Estrellas Águila entrega los reconocimientos más importantes en el Fútbol Profesional Colombiano. Desde premiar al mejor arquero, hasta el mejor delantero, al gol del año, el técnico de la temporada, y los reconocimientos del fútbol femenino que ha dado de qué hablar con la futbolista más importante del año y otros galardones como un viaje al pasado reconociendo a un emblema e historia pura que, en este caso fue Willington Ortiz.

Y es que, el 2025 dejó grandes sensaciones en todas las posiciones del campo de juego. Fue un año de alegrías, empezando con el título de Independiente Santa Fe en el primer semestre de la temporada, y de Junior de Barranquilla que le puso broche de oro.

Entre esos dos equipos, hubo gran cantidad de goles con Hugo Rodallega y José David Enamorado, y, por supuesto, que tuvieron grandes reflectores en la gala de premiación, uno como el mejor delantero del año y máximo artillero, y el otro, con el reconocimiento del mejor gol del 2025.

ESTA ES LA LISTA COMPLETA DE LOS GANADORES DEL 2025

Mejor arquero del año: Andrés Mosquera Marmolejo de Independiente Santa Fe,.

El arquero antioqueño fue campeón de la Liga BetPlay 2025-I. Le ganó en las votaciones a Jorge Soto y a Aldair Quintana.

Mejor defensa del año: Jermein Zidane Peña de Junior de Barranquilla.

Jermein Peña ganó la Liga BetPlay en el segundo semestre, y superó a Daniel Londoño y a William Tesillo.

Mejor volante del año: Jorman Campuzano de Atlético Nacional.

Ganó la Copa BetPlay y la Supelriga. Venció a Edwin Cardona y a Didier Moreno.

Mejor delantero del año: Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe.

Ganó la Liga BetPlay 2025-I y le ganó a José Enamorado y a Alfredo Morelos.

Jugador joven revelación: Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional.

El volante fue una de las grandes sorpresas y descubrimiento de Diego Arias. Le ganó a Jordan García y a Samy Merheg.

Máximo goleador del año: Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe.

El delantero fue el goleador con 24 goles a lo largo de todo el año. Superó a artilleros como Alfredo Morelos, Dayro Moreno y José Enamorado.

Mejor gol del año: José Enamorado del Junior de Barranquilla.

El extremo fue vital en la final con un golazo. Su anotación superó a Hugo Rodallega, Francisco Chaverra, Edwin Cardona y Frank Salas.

Mejor atajada del año: Jorge Soto del América de Cali.

El guardameta se quedó con la mejor salvada de todo el año. Los otros nominados fueron Miguel Ortega y Harlen Castillo.

Histórico gol del FPC: Willington Ortiz

Fue elegido como uno de los mejores recuerdos del pasado superando a Henry Rojas, Víctor Pacheco y Arnoldo Iguarán.

Mejor hinchada del FPC: Atlético Nacional. Compitió con Junior y Millonarios.

Máxima goleadora de la Liga Femenina: María Nela Carvajal de Orsomarso con 11 goles.

Director técnico del año: Alfredo Arias de Junior de Barranquilla.

El uruguayo fue campeón del segundo semestre y superó a Leonel Álvarez y Alejandro Restrepo.

Mejor jugadora del año: Kelly Ibargüen del Deportivo Cali.

La defensora central fue campeona con el Deportivo Cali y subcampeona de Copa Libertadores. Superó a María Nela Carvajal y Elexa Bahr.

Once ideal del 2025: Andrés Mosquera Marmolejo; William Tesillo, Jermein Peña, Daniel Londoño; Jorman Campuzano, Didier Moreno, Fabián Sambueza, Cristian Barrios; José Enamorado, Dayro Moreno y Hugo Rodallega.

Mejor jugador del año: Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe.

Le ganó a Jorman Campuzano, Alfredo Morelos y José Enamorado.